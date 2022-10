Bruno Frattasi è il nuovo prefetto di Roma, succede a Piantedosi

Bruno Frattasi è il nuovo prefetto di Roma. È quanto deciso dal Consiglio dei ministri. Frattasi, fino a oggi capo di gabinetto del Viminale, succede all'ex prefetto Matteo Piantedosi, nominato ministro dell'Interno del governo Meloni.

Chi è il nuovo prefetto di Roma

Nato a Napoli, come Piantedosi, Frattasi è sposato con due figli. Si è laureato presso la facoltà di giurisprudenza dell'università degli Studi di Napoli "Federico Il". Nel 1981 ha vinto il concorso per l'accesso alla carriera prefettizia. Poi il trasferimento a Roma, presso il Ministero dell'Interno, prima presso la direzione generale del personale, poi presso l'ufficio legislativo in materia di ordinamento della pubblica amministrazione nonché in materia di pubblica sicurezza.

Dal 1998 ha fatto parte dello staff di diretta collaborazione del ministro dell'Interno presso l'Ufficio dì Gabinetto. Nel 2005 è nominato prefetto della Repubblica. Una carriera nel mondo delle istituzioni e al servizio dello Stato. Per quasi un anno, da novembre 2006 a giugno 2007 ha ricoperto l'incarico di commissario straordinario del Comune di Gaeta. Dal 6 agosto 2007 al 29 dicembre 2009 l'incarico di prefetto dì Latina.

Dal 30 dicembre 2009 al 29 novembre 2011 è stato direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia al dipartimento della pubblica sicurezza. Dal 1 dicembre 2011 al 1 aprile 2012 è stato capo della segreteria del Ministro dell’Interno e l'anno seguente ha preso la direzione dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari. Tra i tanti impegni nel campo amministrativo legislativo, è stato capo di delegazioni governative in importanti assise internazionali, tra cui la partecipazione alla delegazione governativa italiana nell'ambito del gruppo finanziario per la lotta al riciclaggio (GAFI). Attivo nella lotta alla criminalità organizzata, ha anche pubblicato diversi saggi specialistici in materia di documentazione antimafia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 16:23

