- è lo chef italiano che ha conquistato il maggior numero diin carriera: sette - e della televisione, è una delle “icone” di, lo chef, ieri, ha presentato a Roma alcune ricette speciali ideate per una nota catena di ristoranti di cucina giapponese.Cosa la affascina del Giappone? «Il rispetto quasi religioso per la cucina. Ho visitato campagne e ristoranti noti, ovunque ho visto il cibo trattato quasi come una divinità».In viaggio per “studiare” ricette? «In realtà, per la moda. Da un paio di anni firmo delle capsule per un marchio in Italia e sono andato a incontrare lo stilista, che è pure un grande artigiano della pelle».Barbieri punta al? «La moda mi piace. Chissà, magari con il brand apriremo un primo store a Parigi».Sogno o progetto? «I miei sogni nel cassetto si realizzano sempre (ride), diciamo che ci stiamo lavorando. Mi piacerebbe vivere a».Mai pensato a Roma? «È una delle città che amo, insieme a Bologna, Parigi appunto e Venezia, però servirebbe un po’ di manutenzione, penso alle strade, e soprattutto ci vorrebbe più rispetto anche da parte dei romani. Non è una città facile da gestire, con tanti abitanti e turisti. E neppure da vivere. Adesso però una domanda la faccio io…».Prego. «Ma perché quando piove a Roma non si riesce a circolare? Non si trovano neanche i taxi. Come è possibile? Per chi viene da fuori, come me, è complicatissimo spostarsi».Anche per i romani. Tornando al domani, la moda potrebbe esserci pure nel suo futuro televisivo? «Per ora c’è MasterChef, che vorrei continuare a fare, e poi c’è la mia nuova trasmissione, 4 Hotel, cui tengo tantissimo perché l’Hôtellerie è un altro dei miei pallini, serve una bella scossa al settore in Italia e la tv è il mezzo più veloce per dargliela».Ma una trasmissione su consigli di stile? «Bella…perché no? Amo dare consigli e qualche dritta in azienda. Mi piace la moda e mi piacciono i profumi».E ama le nuove sfide: la linea di piatti giapponesi, il menu per i 70 anni di una nota compagnia di navigazione dedicata alla crociere, la moda. «A cinquant’anni ho scoperto il mondo al di fuori della cucina. E anche di avere nuove attitudini».Ma quando esce dalla sua cucina, Barbieri cosa mangia? «Davvero? A volte carne in scatola e vado pure al fast food».