Bruno Astorre, lunga coda in Senato: l'ultimo saluto alla camera ardente, prima dei funerali

Una foto di Bruno Astorre sorridente e con un fiore nel taschino, scattata probabilmente il giorno del suo matrimonio nel 2021, è all'entrata della sala Nassirya al Senato dove è stata allestita la camera ardente in memoria del senatore e segretario Dem nel Lazio, scomparso la settimana scorsa nel vicino Palazzo Cenci.

Il saluto della politica

La foto poggia su un tavolino con un registro delle firme, per chi vuole, e con alcune immagini-ricordo di Astorre che hanno sul retro una frase di Sant'Agostino. I funerali si terranno domani pomeriggio a Colonna, nei Castelli romani, dove Astorre aveva cominciato la sua militanza politica nella Dc. Finora a rendere omaggio alla salma - tra gli altri e oltre al presidente Ignazio La Russa - si sono visti la segretaria del Pd, Elly Schlein; l'ex governatore del Lazio, Nicola Zingaretti; i parlamentari Dem, Francesco Boccia, Andrea Crisanti, Carlo Cottarelli; l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza; il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio; una delegazione del M5s guidata dalla capogruppo al Senato, Barbara Floridia; una delegazione di Sinistra italiana con il segretario Nicola Fratoianni e il capogruppo del gruppo Misto del Senato, Peppe De Cristofaro; una rappresentanza del Terzo polo tra cui i capigruppo Matteo Richetti e Raffaella Paita e il senatore Matteo Renzi.

Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 3, 2023

La lunga coda

Due giorni di camera ardente e poi i funerali nella sua Colonna. È così che un folto numero di persone tra amici, parenti, conoscenti e colleghi della politica hanno deciso di dare l'ultimo saluto a Bruno Astorre, senatore e segretario del Pd Lazio che si è tolto la vita lo scorso 3 marzo gettandosi dalla finestra del suo ufficio a Palazzo Cenci.

L'autopsia

Nel frattempo, è stata effettuata l'autopsia sul corpo del senatore. Un atto dovuto, vista l'apertura da parte della Procura di Roma di un fascicolo per istigazione al suicidio e, al momento, non emergono informazioni ulteriori. Per chi era lavorativamente più vicino ad Astorre ciò che è successo è chiaro e non riconducibile a fatti avvenuti nelle settimane precedenti al tragico gesto, né ascrivibile ad interventi esterni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 18:26

