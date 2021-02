Il calvario lungo 8 anni del senatore del Pd Bruno Astorre: oggi assolto "perché il fatto non sussiste".

Il senatore del Pd Bruno Astorre è stato assolto. Lo stesso Astorre ha diffuso una nota al riguardo: «Il Tribunale di Velletri ha disposto oggi la piena assoluzione, perché il fatto non sussiste, nel processo che mi vedeva imputato con l'accusa di truffa. Una sentenza che arriva dopo quasi otto anni tra indagini e processo, e che dimostra pienamente la correttezza del mio operato come vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio, tra il 2010 e il 2013. Un ringraziamento va all'avvocato Alicia Mejía Fritsch per le sue ponderate scelte processuali, nonché a tutte quelle persone che in questi anni non mi hanno mai fatto mancare il loro pieno sostegno».

«L'assoluzione di Astorre da parte del Tribunale di Velletri è una bella notizia. Personalmente mai avuto dubbi ma ora anche la sentenza conferma dopo anni di iter processuale che il fatto non sussiste. A Bruno mando un grandissimo abbraccio». Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Astorre ha descritto la propria soddisfazione anche in un post sul suo profilo Facebook:

