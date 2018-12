British Airways, presentata la nuova rotta tra Roma Fiumicino e London City Airport

Mercoledì 5 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pochi minuti prima di raggiungere l’aeroporto diil colpo d’occhio è mozzafiato, per la vista che si apre sulla capitale inglese. A rendere l’esperienza in volo ancora più sensazionale, è l’atterraggio sull’acqua, tanto che lo scalo viene considerato uno dei più scenografici al mondo. Di tutto questo, ne saranno felici i romani, adesso che la Città eterna, grazie a, è collegata al piccolo gateway delle Docklands con sei voli a settimana (ogni giorno escluso il sabato) da e per Roma Fiumicino. A presentare la nuova rotta inaugurata lo scorso 12 novembre, sono stati i vertici di ADR, di British Airways e di London City Airport, durante un cocktail capitolino al Grand Hotel Palace di via Veneto, dopo che il General Manager Andrea Fiorentini ha dato il benvenuto ai suoi ospiti.Federico Scriboni, Head of Airline Traffic Development, ha espresso «soddisfazione per essere al fianco di British Airways nel celebrare questa nuova tratta. La capitale inglese è sempre più una destinazione strategica - ha spiegato - visto che nel 2017 sono stati raggiunti 1,9 milioni di passeggeri che hanno volato tra Roma Fiumicino e Londra. Se la città d’Oltremanica è la prima destinazione internazionale in termini di viaggiatori da e per lo scalo capitolino, il nuovo collegamento potrà, quindi, rafforzare ancora di più il prestigio e la valenza di questo mercato», ha concluso Scriboni. Il gateway londinese permette di arrivare in centro città senza spendere cifre esagerate, grazie alla metropolitana “Dockland Light Railway” che arriva fino allo scalo aeroportuale. Piccolo per dimensioni, London City consente inoltre di scendere dall’aereo e salire sul treno in soli dieci minuti, e di entrare nel cuore della metropoli in mezz’ora.Come ha spiegato Luke Hayhoe, General Manager customer and commercial British Airways: «La quarta rotta verso l'Italia è Roma Fiumicino, perché Londra, per i romani, è la prima destinazione. Rispetto alla nostra compagnia aerea, a London City stiamo crescendo. Se nel 2007 British Airways contava sei destinazioni europee, a fine 2018 siamo a 34, comprese la nuova di Roma, e quelle di Firenze, Venezia e Milano Linate (al posto di Malpensa). Ancora, dal 2007, quando avevamo 400mila passeggeri, oggi sono stati raggiunti i 2.5 milioni. Per quanto riguarda il futuro - ha spiegato Hayhoe - i 22 aeromobili Embraer presenti saranno incrementati da altri quattro aeromobili, e tutti per London City. Nel 2019 puntiamo poi ad aumentare le tratte giornaliere con gli scali italiani, continuando a cercare altre destinazioni nel Paese».A raccontare invece il progetto di espansione di London City Airport è stata Anne Doyere, Head of Sales: «Il piano per la crescita dello scalo, lanciato un anno fa, verrà completato nell’estate 2022. Il risultato finale sarà un terminal con uno spazio triplicato e completamente rinnovato. La parte nuova, la più grande, si realizzerà sulle Royal Docks, sull’acqua. L’investimento di 500 milioni di sterline (più di 560 milioni di euro), porterà inoltre a otto boarding gates in più (sempre sull’acqua) e a altrettanti stand di parcheggio degli aeromobili. Anche la zona più antica dell’aeroporto sarà ristrutturata, per rendere London City uno scalo moderno, tecnologico e trendy, con boutique e ristoranti raddoppiati. Infine - ha concluso Doyere - verrà creata una lounge indipendente, che oggi non abbiamo». I prezzi della tratta con bagaglio a mano partono da 70 sterline (poco meno di 80 euro), prenotando sul sito di British Airways www.ba.com . I voli, dal lunedì al venerdì, prevedono il decollo da Londra alle ore 10.50 e da Roma alle 15.05. La domenica si parte dalla capitale inglese alle 15.05 e dalla Città eterna alle 18.25.