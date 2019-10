Boxe, la sfida di vita voluta da Papa Francesco al PalaSantoro di Roma

Tutto pronto al PalaSantoro per un classico del pugilato, il Dual Match Italia-Argentina, che si inserisce nel lavoro di avvicinamento verso le Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno e soprattutto nel Progetto etico “ItaliaBoxVal”, finalizzato ad un percorso di formazione etica e culturale di atleti e tecnici basato sul programma “BoxVal” voluto da Papa Francesco, che mercoledì scorso in Vaticano ha ricevuto le due squadre.



Una sfida speciale quella di oggi (ore 18) tra Italia e Argentina, che fa tornare alla mente alcuni match indimenticabili come quelli tra Nino Benvenuti e Carlos Monzon o Patrizio Oliva e Ubaldo Sacco. E proprio Benvenuti sarà sotto al ring come ospite d’onore per questa serata, che vedrà presenti anche altri grandi dello sport azzurro come i pugili Clemente Russo, Roberto Cammarelle, Giovanni De Carolis, Emiliano Marsili, la schermitrice Margherita Granbassi, la martellista Silvia Salis e la pattinatrice Valentina Marchei. Tanti match di alto livello, tra tutti quello che vedrà Manuel Cappai contro Ramon Quiroga.

Sul ring anche l’olimpionico Vincenzo Mangiacapre, le medaglie europee Salvatore Cavallaro, Federico Serra e Simone Fiori, nonché l’astro nascente ella boxe olimpica Aziz Abbes Mouhiidine.

