Via le botticelle dalle strade, saranno solo nei parchi. Queste prevede il nuovo regolamento approvato dalla giunta capitolina. «Voglio comunicarvi oggi un risultato raggiunto, un traguardo storico per la nostra città: finalmente eliminiamo dalle strade di Roma le botticelle per spostarle, nel rispetto delle norme vigenti, tra i viali alberati dei parchi e delle ville con percorsi studiati ad hoc. Niente più cavalli affaticati e costretti a percorrere tra le auto e sotto il sole le vie della città. Abbiamo approvato in Giunta il Regolamento sulle Botticelle che ora seguirà l'iter nei Municipi prima dell'approvazione definitiva in Assemblea Capitolina».

Lo annuncia su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

«Dopo decenni di immobilismo abbiamo avuto il coraggio di regolamentare questo servizio per tutelare il benessere dei cavalli, garantire la sicurezza ed evitare problemi alla viabilità della Capitale. E come avevamo annunciato nessun vetturino perderà il lavoro. I titolari delle licenze avranno infatti la possibilità di trasformare gratuitamente l'attuale autorizzazione in licenze taxi», scrive Raggi. «Grazie a questo regolamento aumentiamo anche i controlli nel rispetto del benessere degli animali, prevedendo sanzioni più pesanti in caso di trasgressioni. Tra le novità, i cavalli dovranno essere solo razze da tiro e non trottatori e saranno previsti orari più restrittivi nel periodo estivo. Stiamo avanzando nei tempi stabiliti dimostrando quanto questa Amministrazione sia sensibile al rispetto delle regole e al benessere degli animali. Il nostro impegno è una cosa seria. Con noi Roma cambia davvero», conclude il post.