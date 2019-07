Botticelle, il Tar dà ragione ai vetturini: a Roma cavalli in strada per tutta l'estate

Roma, Enrico Stefàno si dimette da vicepresidente dell'Assemblea Capitolina: «A mente fredda spiegherò i motivi»​

Giovedì 4 Luglio 2019, 11:28

Ildà ragione ai(e torto all'amministrazione di): lepotranno girare per le strade del centro diper tutta l'estate, nonostante il caldo torrido e i rischi per l'incolumità dei. In un decreto cautelare urgente, infatti, è stata sospesa l'del 26 giugno scorso, che vietava la circolazione dellenei giorni di maggior rischio termico.Il Tar ha accolto il ricorso deicontro il provvedimento della sindaca, che vietava la circolazione delle, tipiche carrozzelle trainate da, nel caso in cui la temperatura esterna fosse pari o superiore a. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha spiegato che «nella specie, sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza nelle more della celebrazione della camera di consiglio del prossimo 1 agosto».Il decreto del Tar non è stato accolto con favore dalromano, come riporta La Repubblica. Il gruppo pentastellato al Campidoglio ha commentato così la decisione del Tar: «Cosa sperano di ottenere i vetturini? Il caldo torrido che imperversa ormai da più di un mese sta massacrando i cavalli costretti a trainare le botticelle sull'asfalto rovente della Capitale. Stiamo facendo di tutto per impedirlo ma loro vogliono continuare a far del male ai poveri animali sfruttandoli fino allo stremo: è intollerabile. Il benessere degli animali deve essere assolutamente salvaguardato. Non ci fermeremo».