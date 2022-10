Botteghe oscur(at)e: negozi chiusi e cartelli affittasi, in crisi la strada dell'ex sede del Pci

di Valentina Conti

Insegne che non ci sono più, negozi che si locano, serrande abbassate, rifiuti e degrado. Decisamente brutto il nuovo volto di via delle Botteghe Oscure, la strada che separa i rioni Sant'Angelo e Pigna e che accoglieva la sede storica del Pci. Insomma, un altro pezzo del centro storico piegato dalla crisi. E non solo.

Il magazzino all'inizio della via è rimasto vuoto, campeggiano i cartelli di un'agenzia immobiliare con i contatti per informazioni diretti ad eventuali acquirenti. Il copione replica per il ristorante, caffè, pizzeria attiguo che ha chiuso i battenti. Al civico 14 ecco un locale chiuso da diverso tempo coperto dalle transenne dei lavori. E si prosegue così, uno stillicidio.

Davanti al supermarket della strada staziona un gruppo di ubriachi. «L'altro giorno ho preferito non entrare proprio, rinunciando a fare la spesa»; racconta Elisa F., che frequenta la zona per lavoro.



