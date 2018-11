Botte: i carabinieri hanno individuato e denunciato i due uomini ripresi in un video choc mentre, la notte di Halloween, aggredivano un immigrato. I due aggressori, denunciati per tentata rapina, sono due ragazzi di 23 anni ucraini.I due uomini sono stati rintracciati dai carabinieri di Acilia in collaborazione con i colleghi del Nucleo radiomobile di Ostia. A quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Acilia, l'aggressione è scattata durante il tentativo di rubare la valigia al giovane indiano di 28 anni: nella colluttazione era rimasta ferita anche un'altra passeggera, una ucraina di 58 anni, che era intervenuta per bloccarli. I due passeggeri feriti sono stati medicati in ospedale e giudicati guaribili in pochi giorni.