Borseggiatori scatenati in metro a Roma, 12 arresti in poche ore: le vittime sulla linea A e B

di Morgana Sgariglia

Borseggiatori arrestati dai carabinieri di Roma. Tra le dodici persone sottoposte ad arresto nel centro storico della capitale una larga parte è formata da borseggiatrici individuate e fermate sulle linee A e B della metropolitana. Il fenomeno ormai è di vecchia data e continua a mietere vittime tra turisti e residenti.

Gli arresti

I militari della stazione di Roma Vittorio Veneto, alla fermata Barberini, hanno ammanettato un uomo e una donna, sudamericani, già noti alle forze dell'ordine, bloccati nel tentativo di prendere un portafogli dalla borsa di una turista polacca.

In via del Monte Oppio, invece, i carabinieri del comando Piazza Venezia hanno messo in arresto un 33enne algerino, senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso dai militari dopo aver rubato la borsa ad una donna statunitense.

In via IV novembre i carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato tre donne di origini romene, di età compresa tra i 19 e i 23 anni.

Tutte le vittime di furto hanno sporto denuncia e gli arresti sono stati tutti convalidati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 12:46

