Borse di studio alla memoria di Raimondo Invitti: lunedì la premiazione per gli studenti dei licei romani

“L’Italia che vorrei” questo uno dei titoli degli elaborati richiesti ai candidati delle borse di studio dedicate a studenti dei licei romani che saranno premiati il 6 giugno alla presenza di autorevoli esponenti delle istituzioni italiane.

E sui temi del futuro del nostro Paese e della giustizia ed uguaglianza che si sono cimentati alcuni giovani frequentatori del liceo classico Anco Marzio di Ostia partecipando all’iniziativa promossa dalla famiglia di Raimondo Invitti solerte funzionario pubblico che ha vissuto l’intera vita nel litorale romano tramandando alle nuove generazioni la cultura della legalità.

Durante la premiazione i giovani studenti liceali potranno confrontarsi e formulare proposte affinché l’iniziativa di quest’anno sia prodromica a future analoghe su tutto il territorio capitolino per favorire la crescita culturale dei giovani agevolando al contempo anche esperienze a carattere internazionale che saranno al centro di accordi con Università e rappresentanti di organizzazioni professionali ed imprenditoriali.

Esprime soddisfazione per questa prima edizione del premio Filippo Invitti tra i promotori dell’iniziativa che dichiara “sono felice di sapere che la vita di mio padre possa rappresentare lo spunto per agevolare percorsi di crescita culturale dei giovani auspicando per il futuro di poter incrementare le risorse e le opportunità da mettere a disposizione degli stessi”

Il dirigente scolastico del Liceo Anco Marzio Maurizio Durante ha dichiarato “E' con molto piacere e un pizzico di orgoglio che ho accolto la proposta del dott. Invitti di istituire presso il nostro Liceo una borsa di studio dedicata a suo padre.

L' Anco Marzio è presente a Ostia dal 1957, ha formato generazioni di ragazzi e ragazze per essere cittadini responsabili, attivi nel sociale e con una mente aperta al multiculturalismo e quindi il premio "Raimondo Invitti" sposa appieno la mission della nostra scuola.

Spero che questa prima edizione del premio segni l'inizio di una duratura collaborazione con la famiglia Invitti per la valorizzazione delle eccellenze del nostro Liceo."

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 21:27

