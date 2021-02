Bordoni (Lega): «Il Comune abbandona un palazzo in Centro»

Tremila metri quadri di proprietà del Comune di Roma in pieno centro storico in stato di completo abbandono. E' la situazione in cui versa, da ormai una decina di anni, l’immobile di via Montecatini 11, traversa di via del Corso, a un passo da piazza Sant’Ignazio nel cuore della capitale, una volta sede del I Gruppo della Polizia locale: oggi lo spazio è vuoto, fatiscente e degradato, con ripercussioni di natura tecnica e igienico-sanitaria sulle strutture adiacenti, come l’Hotel Regno di via del Corso 330, e sul decoro della città. "Le attuali condizioni di vetustà e precarietà dell’immobile iscritto al patrimonio di Roma Capitale, oltre a danneggiare l’attiguo bene di proprietà privata, rappresentano un rischio concreto per l'incolumità pubblica e ledono il decoro", denuncia Davide Bordoni, consigliere capitolino della Lega, che sul punto ha presentato un'interrogazione alla sindaca Virginia Raggi. "Si tratta di uno spazio su cui non c’è alcun progetto, potrebbe essere utilizzato per uffici municipali, iniziative culturali - osserva Bordoni - Per questo chiediamo all'amministrazione se è al corrente della situazione e in che modo intende intervenire per risolvere i danni causati all'Hotel Regno dalla mancata manutenzione". "E' una battaglia che dura da anni, abbiamo intrapreso anche azioni legali ma non c’è stato ancora un intervento di messa in sicurezza definitivo - spiega Massimo Quarta, titolare dell'Hotel Regno - In passato l'immobile è stato occupato dai centri sociali e potrebbe esserlo di nuovo, per non parlare delle condizioni igienico-sanitarie in cui versa: tra topi e gabbiani potrebbe essere una bomba ecologica latente. Oggi l’albergo è chiuso a causa del Covid: questo potrebbe essere il momento opportuno per condurre interventi di manutenzione, disinfestazioni e risolvere eventuali problematiche strutturali".

