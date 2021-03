Bordoni (Lega), domenica ecologica targata Raggi è contro ogni buon senso

La domenica ecologica in programma per il 14 marzo «targata Raggi è contro ogni buon senso e di cattivo gusto nei confronti dei romani». Lo afferma in una nota il il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. «La sindaca non rispetta nè il commercio nè l'ambiente e provoca solo disagi ai cittadini mentre Roma e il Lazio si preparano ad affrontare ulteriori restrizioni. A parlare sono i rapporti di Legambiente Lazio e la denuncia di Confcommercio Roma da cui emerge quanto poco la sindaca conosca la città. Nell'ultimo weekend prima della zona rossa piazzare una domenica ecologica il 14 marzo è l'ennesimo colpo inflitto al commercio già in perdita, soprattutto a quello del centro storico. Un provvedimento contro i commercianti ma che non risolve nemmeno il problema dello smog, è Legambiente Lazio a ricordarci come la Capitale nell'anno della pandemia abbia subito una vera e propria sconfitta per l'inadeguatezza del trasporto pubblico, l'ennesima dimostrazione dei danni che subiscono i romani in occasione delle domeniche ecologiche, quando i cittadini sono costretti a lasciare a casa l'auto ma - conclude Bordoni - i servizi pubblici alternativi continuano a non funzionare, non incentivando di certo l'utilizzo di bus e metro»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 17:47

