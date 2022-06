Bruciano le sterpaglie, esplode bombola del gas: evacuato asilo nido

Momenti di apprensione per l'incendio e l'esplosione di una bombola gas a Roma. Un asilo nido è stato evacuato in zona Talenti, perchè minacciato da un incendio sterpaglie che si è sviluppato poco prima delle 14.

Le fiamme sono divampate lungo via Angiolieri Cecco incrocio via Matteo Bandello e, a scopo precauzionale, mentre i vigili del fuoco si occupavano del rogo, i carabinieri hanno allontanato dalla struttura sia i bambini che le loro insegnanti. Il pericolo, infatti, non era legato solo all'incendio, ma anche all'esplosione di materiale che era all'interno di alcune baracche di senza fissa dimora raggiunte dalle fiamme. In una di esse, infatti, è esplosa una bombola del gas. Nessuno è rimasto ferito e poco dopo i pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio. Distrutte diverse baracche.

Leggi anche > Roma, incendio sulla Cassia: un gruppo di cittadini aiuta a spegnere le fiamme che minacciavano un'autofficina

Sono oltre cento gli interventi effettuati oggi 16 giugno dai vigili del fuoco del comando di Roma. Di questi circa la metà ha riguardato roghi di sterpaglie, boschi e colture. In via del Casale Quintiliani, 25 sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento vicino la stazione metro fermata Quintiliani incrocio via dei Monti Tiburtini, con tre squadre, due autobotti e l'ausilio dell'elicottero. Nel primo pomeriggio le squadre dei pompieri sono intervenute per incendi in appartamento in via Francesco Saverio Solari e al primo piano di un palazzo in via Sutri dove il denso fumo ha interessato anche l'appartamento del secondo piano. Nessuno è rimasto coinvolto dal rogo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA