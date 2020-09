Bomba d'acqua a Roma: strade allagate, traffico in tilt. Chiuse tre stazioni della metro. Decine di interventi dei vigili

Decine di interventi in poco più di un'ora da parte della pattuglie della polizia locale e dei vigili del fuoco a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla Capitale. Diverse le zone colpite tra cui via della Storta, Ponte Salario, via dei Campi Flegrei, Via Cornelia, mentre cadute di rami hanno interessato via Grotte di Gregna, via Palmiro Togliatti all'altezza di Ponte Mammolo e via Flaminia all'altezza del Raccordo. Tantissime le segnalazioni arrivate ai centralini dei vigili del fuoco per allagamenti in strada e infiltrazioni d'acqua.

#info #atac - #maltempo AGGIORNAMENTO RETE METRO

-Metro A: chiusa tratta Cornelia-Battistini - bus navetta. Chiuse stazioni Vittorio, Manzoni, San Giovanni, Colli Albani

-metro B/B1 regolare

-metro C: chiusa per lavori programmati, attive linee bus MC-MC3 #Roma — infoatac (@InfoAtac) September 23, 2020

#info #atac - #maltempo AGGIORNAMENTO RETE FERROVIARIA

-Roma-Lido: interruzione tratta Acilia<->Piramide causa ramo albero su rete elettrica a Torrino. In attivazione bus navetta Eur Magliana<->Acilia

-Termini-Centocelle: regolare

-Roma-Viterbo: regolare #Roma — infoatac (@InfoAtac) September 23, 2020

e traffico in tilt sulle principali arterie della città, dal Grande raccordo anulare alla Cassia. Strade allagate in diverse zone della città a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale in serata: disagi anche al Prenestino e a Centocelle con forti raffiche di vento. Chiuse al traffico a causa di un allagamento via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza, e via Alessandro Crivelli, in zona Portuense, per un dissesto del manto stradale.Interrotta la metropolitana sullain corso di attivazione servizio bus sostitutivi.ha fatto sapere Atac su Twitter.Parlando invece delle linee degli, linee 16-85 da via Monselice deviano via Gela-via Appia Nuova-viale Furio Camillo -linea 669 da via Salvatore Pincherle-viale Marconi -linee 49-246-446-980 forti ritardi per traffico intenso via Aurelia e Pineta SacchettiInfine per quanto riguarda iinterrotte la Linea 2 in via Belle Arti, la Linea 8 a via Induno e la Linea 3 è limitata a piazzale Ostiense. La Linea 19 è limitata a piazza Thorwaldsen per danni da maltempo in via Belle Arti.«Mentre diverse zone della città di Roma sono completamente allagate, i cittadini non riescono a contattare la protezione civile di Roma Capitale. I telefoni risultano isolati. È mai possibile che la sala operativa della Capitale d'Italia vada in tilt durante un maltempo quando dovrebbe essere il luogo deputato alle gestione delle emergenze. L'ennesimo esempio della disorganizzazione dell'amministrazione a 5 Stelle», ha dichiarato, membro dell'esecutivo romano di Fratelli d'Italia.Lo comunica l'Atac sulla sua pagina Twitter. Interrotte anche alcune linee dei tram e la Roma-Lido a causa di un ramo caduto sulla rete elettrica all'altezza del Torrino.