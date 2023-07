Bomba carta Centocelle: distrutto un centro estetico. Paura tra i residenti svegliati nella notte

Bomba carta contro un centro estetico in via delle Robinie civico 53, nel quartiere Centocelle, a Roma. I residenti sono stati svegliati nel cuore della notte dal boato provocato dall'ordigno esploso tra la saracinesca e la vetrina. Decine le chiamate al numero unico per le emergenze. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia, la Scientifica e i vigili del fuoco. Nell'esplosione parte del negozio è stato danneggiato. Gli investigatori sono al lavoro per capire la matrice del gesto, sicuramente doloso.

I precedenti

Non è la prima volta che Centocelle è vittima di questo tipo di attacchi. Nel 2019 per ben due volte, di cui l'ultima il giorno prima della riapertura, il 7 novembre, la Pecora elettrica, libreria-caffetteria in via delle Palme, subì analoghi attacchi così come poco dopo il Baraka bistrot di via dei Ciclamini e nell'ottobre dello stesso anno il ristorante Cento55 Pinsa Romana, sempre a Centocelle. Le indagini procedono spedite per risalire agli autori del gesto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 12:08

