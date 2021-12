Covid nel Lazio, il bollettino di oggi venerdì 3 dicembre: 1.493 nuovi casi positivi, 7 decessi

Bolletino Covid del Lazio di oggi venerdì 3 dicembre 2021: su 17.192 tamponi molecolari e 26.258 tamponi antigenici per un totale di 43.450 tamponi, si registrano 1.493 nuovi casi positivi (-317), sono 7 i decessi (+3), 727 i ricoverati (+35), 88 le terapie intensive (-5) e +850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a roma città sono a quota 720. Valore rt a 1.01 piu’ basso del valore nazionale. Nella giornata di ieri oltre 50 mila somministrazioni di terze dosi, superiore alla soglia target.





Raffronto con il 3 dicembre 2020: -31 decessi, -303 casi positivi, -2.506 ricoverati in area medica, -276 ricoverati in terapia intensiva, -68.031 in isolamento domiciliare.





I dati sul territorio:



Asl Roma 1: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 292 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 75 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 180 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 191 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Nelle province si registrano 295 nuovi casi:



Asl di Frosinone: sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 122 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 25 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 89 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 16:46

