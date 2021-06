Covid, il bollettino del Lazio di oggi 18 giugno: 147 nuovi casi positivi e 3 decessi

Covid, il bollettino di oggi venerdì 18 giugno: su quasi 9mila tamponi nel lazio (-312) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 147 nuovi casi positivi (+28), i decessi sono 3 (-5), i ricoverati sono 337 (-31). I guariti 564, le terapie intensive sono 77 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,6% i casi a Roma citta’ sono a quota 94.

Pronto il piano per anticipare i richiami astrazeneca per gli over 60 di agosto a luglio, in recepimento delle indicazioni dell’ema, affinche’ sia completato il percorso vaccinale degli over 60, che rientrano nella fascia piu’ a rischio.

Pronto, a partire da luglio, il piano di approvvigionamento nelle farmacie, anche del vaccino moderna oltre che del vaccino monodose j&j, che secondo l’ultimo rapporto di farmacovigilanza aifa e’ quello con il piu’ basso tasso di reazioni avverse

Certificato vaccinale: da oggi tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale riceveranno un sms con le istruzioni per scaricare il certificato anche dalla piattaforma Lazioescape accessibile con il proprio codice fiscale e le credenziali ricevute via sms. Questo e’ un servizio in piu’ che si aggiunge al fascicolo sanitario elettronico accessibile tramite spid.

Asl Roma 1: sono 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 2: sono 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: sono 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: sono 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 6: sono 6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 22 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h:

Nella Asl di Latina sono 16 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Frosinone si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Viterbo si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi”.

