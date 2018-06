Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Parigi, ma potrebbe essere Pechino, Buenos Aires o Roma. L’eterna parabola della gioventù affamata, scapestrata e creativa - che fa di miseria un gioco e delle difficoltà una sfida - sempre a caccia spasmodica di realizzazione personale e professionale, di amore e di successo, rendediuna delle opere più amate e rappresentate al mondo dal 1896. Una storia così universale, anche quando la giovinezza bohèmien finirà di fronte alla morte, e bisogna diventare adulti. La bohème è adatta a qualsiasi metropoli moderna e a qualsiasi ragazzo e ragazza di oggi.«Un’opera del quotidiano o, come la definiva Puccini, “delle piccole cose”» spiega, del collettivo, che la porta in scena al Costanzi. Per l’allestimento ha scelto la multietnicità e il degrado delle periferie metropolitane di oggi insieme all’energia eterna della gioventù: «Vita, fama, successo, il futuro, tutti siamo stati giovani. Se l’opera riesce a toccare il pubblico di tutte le epoche, accade perché è innanzitutto un canto alla gioventù perduta».A dirigere l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, al suo debutto qui, è l’ungherese: «La bohème è una storia umana con una musica umana, amo in particolare l’ultimo atto, l’annuncio della morte di Mimì che i giovani protagonisti non sanno affrontare e che li costringerà a crescere».La bohème dell’Opera di Roma andrà in scena con tre cast: «Giovani e multietnici, porteranno l’energia dell’età sul palco» sottolinea il direttore artistico Alessio Vlad. Mimì sarà, a turno, Anita Hartig, Vittoria Yeo e Louise Kwong un talento di Fabbrica Young Artist Program. Rodolfo sarà Giorgio Berrugi alternandosi al giovane peruviano Ivan Ayon-Rivas. Musetta sarà interpretata da Olga Kulchynska e Valentina Naforni.riproduzione riservata ®