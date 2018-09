Polveriera Boccea: «Risse e degrado, qui è la terra di nessuno»

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La quiete dopo la. Ma durerà pochi giorni, mormora un commerciante di zona. A 24 ore dalla folle rissa tra slavi in pieno giorno, avvenuta lunedì a piazza Giureconsulti, il quartiereè ancora sotto choc. O quasi. Ormai siamo abituati, c'è una rissa al giorno. C'è stato anche un grave accoltellamento che è passato in sordina, le parole di Maurizio che nel quartiere vive da 30 anni. L'episodio era accaduto ad aprile, l'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio, stessa accusa che rischia il ragazzo che ieri ha ferito con una bottiglia di vetro un 50enne romeno. Ma il rischio è sempre dietro l'angolo.«È cambiato tutto in pochi anni, prima era una zona signorile. Oggi ti metti paura a passare con tuo figlio. Noi commercianti stiamo perdendo tanti clienti», dichiara il proprietario di un negozio di abbigliamento per bambini. A due passi bivaccano tutto il giorno comitive di slavi e nordafricani. Tanti gli interventi della Polizia, pure qualche arresto. A subire le angherie delle baby gang il supermercato Carrefour costretto alla chiusura anche per i troppi episodi di furto. «L'non può trascurare questi frequenti fenomeni criminosi. Stiamo studiando una forma di mobilitazione per chiedere maggiore sicurezza», le parole del presidente alla Commissione Trasparenza del XIII Municipio Marco Giovagnorio.Gli fa eco l'esponente di FI«Quanto accaduto lunedì non è certo una novità in un quartiere degradato. Lo scorso anno abbiamo presentato due interrogazioni in Assemblea Capitolina che sono state ignorate dal sindaco Raggi. Ciò che sorprende è che non parliamo di periferia, ma di una zona vicinissima al centro». Grida d'allarme di un quartiere alla deriva che paga la mancata integrazione e che è peggiorato da quando nella zona sono stati aperti sale scommesse e bar h24. Preoccupati sono anche i proprietari immobiliari della zona tanto che a giugno è stata indetta una raccolta firme per sollecitare il Comune e le Forze dell'Ordine a una presenza maggiore: «Non ci riferiamo solo ai pestaggi,ma pure al disturbo alla quiete pubblica notturna. Per tutta l'estate la piazza era diventata una discoteca».riproduzione riservata ®