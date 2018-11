Bluespirit inaugura la sua nuova boutique ad Euroma2 e taglia il traguardo dei 160 store in Italia

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato inaugurato oggi il nuovo store, celebre centro commerciale tra i più grandi e frequentati di Roma. Con l’apertura del nuovo store, la prima catena retail italiana di gioielleria, con collezioni che interpretano la tradizione del prezioso in oro, argento e diamanti, taglia il traguardo dei 160 store in Italia, rafforzando ancora di più l’obiettivo di espansione e la maggior presenza del brand nei punti strategici dello shopping.Dopo le 12 aperture portate avanti nel 2018, tra le quali gli store di Grugliasco, Taranto, Vittuone e Marcon, Bluespirit segna un ulteriore passo nel percorso di crescita del brand, con le successive due aperture di Brescia e Civitavecchia, previste entro la fine dell’anno.Comunicazione dinamica nelle vetrine, con l’inserimento di video e immagini interne in formato over big retro illuminate, spazi interni generosi che si trasformano in un luogo di shopping experience innovativa e palette colori che degradano nelle tonalità del tortora, sono i tratti distintivi del nuovo flagship store, che con una superficie di 145 mq, si presenta con uno stile ultra moderno. L’illuminazione led di ultima generazione, si fonde con il nuovo concept di arredi a parete, dove sono i prodotti ad essere protagonisti.Grande attenzione anche per i servizi, con la possibilità di incisione immediata in store.