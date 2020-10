Blu Box, a Roma un nuovo locale per la musica dal vivo (nel rispetto delle norme Covid)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 18:11

Si chiamaed è un nuovo locale di musica dal vivo a. Una bella notizia, in tempi di pandemia: c'è ancora chi affronta la difficile sfida di aprire nuovi locali nonostante i rischi e le rigide misure contro il contagio.si trova in via Clemente XII, in zona Pineta Sacchetti-Balduina. Il locale, costantemente sanificato, rispetta tutte le norme contro l'emergenza coronavirus: rigido distanziamento e mascherine gratis fornite direttamente dai gestori per i clienti che le dovessero dimenticare. Ogni venerdì e sabato sera ci sono esibizioni live: domani toccherà ai Radical Gipsy, sabato ai Docs in Jazz.