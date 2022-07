Roma, blocca il braccialetto elettronico avvolgendolo nella carta argentata

di Emilio Orlando

Con un'ingegnosa ma semplice trovata (avvolgerlo in una comunissima carta argentata) il detenuto agli arresti domiciliari era riuscito a schermare (rendendolo inattivo) il braccialetto elettronico. Gabbato, quindi il sistema digitale collegato via wi-fi al modem che dovrebbe andare in allarme quando ci si allontana dalla propria abitazione.

Per fortuna i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca si sono accorti in extremis che il 55enne Antonio Borriello era uscito da casa, quindi lo hanno bloccato in strada mentre stava andando ad acquistare una dose di droga in via Camassei.

Durante il fermo si sono accorti che il gambaletto per il controllo per il controllo a distanza era stato schermato e neutralizzato con alcuni fogli d'alluminio. L'uomo dopo essere stato arrestato nuovamente per il reato di evasione, è stato processato per direttissima al Tribunale penale di piazzale Clodio, dove il pubblico ministero Mauro Masnaghetti ha chiesto e ottenuto la convalida dell'arresto.

Ora non si esclude che altri detenuti, che stanno scontando pene alternative al carcere, possano utilizzare lo stesso stratagemma per eludere la vigilanza a distanza.

