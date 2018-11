Qui Roma, via del Quadraro. Blitz per demolizione di otto abitazioni abusive riconducibili al clan dei #Casamonica.

Vi tengo aggiornati. pic.twitter.com/MM5VhORuQm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 20 novembre 2018

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“L’abbattimento delle villette dei Casamonica - atteso da molti anni - è un ottimo segnale, e siamo solo all’inizio. Per i delinquenti la pacchia è finita”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.Il vicepremier ha anche twittato dal quadraro, dove è in corso in questi minuti il blitz delle forze dell'ordine contro i Casamonica finalizzato allo sgombero e al sequestro delle ville del Clan