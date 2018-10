Blitz anti-droga a Ostia: 10 arresti. Sequestrata pistola con matricola abrasa

Nelle ultime ore, i Carabinieri di Ostia hanno predisposto mirati controlli del territorio, anche con l'ausilio di un elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, che hanno consentito di arrestare sei persone per reati inerenti gli stupefacenti - di cui una anche per possesso di armi - due persone per furto, una per evasione e una in esecuzione di un provvedimento dell'A.G. per maltrattamenti nei confronti della coniuge. Numerose anche le denunce per guida in stato di ebrezza e per possesso di oggetti atti ad offendere.

I Carabinieri hanno arrestato 3 fratelli di Ostia per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. I militari, insospettiti dagli atteggiamenti alquanto equivoci, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare rinvenendo quasi mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana. Gli arrestati, con precedenti specifici, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari.



Ad Ostia Ponente, nella zona delle case popolari, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni che, dopo vari appostamenti, sono stati controllati dai Carabinieri nel suo appartamento. Grazie anche al fiuto di un cane antidroga, i militari hanno rinvenuto, nel doppio fondo di un cassetto, otto panetti di hashish per complessivi 800 grammi. Il pusher è stato rinchiuso a Regina Coeli.



Sempre ad Ostia, è stato bloccato in via Corrado del Greco un 45enne romano trovato in possesso di molteplici dosi di sostanze stupefacenti - tra hashish e marijuana - e di una pistola calibro 5,3 con matricola parzialmente abrasa, perfettamente funzionante e con il relativo munizionamento. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto anche un grosso coltello e una roncola. L'uomo è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli.

Un romano di 25 anni, invece, è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è scaturito dalle indagini avviate a seguito di un intervento dei Carabinieri di Ostia, che giunsero in soccorso della moglie durante l'ennesima lite scoppiata tra i coniugi. Anche per lui si sono aperte le porte di Regina Coeli.



I Carabinieri della Stazione di Acilia hanno arrestato un giovane pusher con varie dosi di hashish in tasca. Le verifiche, estese all'abitazione del ragazzo, hanno permesso di sequestrare altre dosi di droga e il necessario per il suo confezionamento. L'arrestato è stato portato in carcere, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



Un 48enne di Roma, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e il possesso di armi, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre passeggiava tranquillo in strada: inevitabile l'arresto per evasione.



A Vitinia, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato e arrestato un cittadino romeno di 32 anni per furto aggravato. L'uomo è stato fermato nel piazzale antistante un supermercato dove è stato trovato in possesso di numerosi articoli, per un valore di quasi 200 euro, che aveva indebitamente sottratto. L'uomo è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa dell'udienza di convalida.



Le manette sono scattate anche nei confronti di un 62enne, pregiudicato di origini campane, sorpreso a rubare in un negozio di abbigliamento del centro commerciale «Commercity» di Ponte Galeria. I Carabinieri della locale Stazione lo hanno bloccato e subito dopo essersi impossessato di vari capi di abbigliamento, per un valore di circa 1.500 euro, che l'uomo aveva trafugato nel negozio.



Nell'arco del servizio sono stati controllati complessivamente 116 veicoli e 205 persone: proprio durante i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri di Ostia hanno denunciato un imprenditore di 26 anni sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di molto sopra il limite consentito.



In un altro controllo, un giovane romano è stato fermato con la propria auto dove nascondeva un lungo coltello a serramanico e qualche dose di marijuana. Anche per lui è scattato il deferimento al Tribunale di Roma per possesso di oggetti atti ad offendere e la segnalazione all'U.T.G. di Roma per uso personale di droga.



Altre cinque persone sono state segnalate all'Autorità competente per la detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.