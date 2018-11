Blitz contro i Casamonica, 350 agenti per abbattere le villette del clan. In azione ruspe e mezzi speciali

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trecentocinquanta uomini. Un blitz all'alba.. Per numero di uomini e obiettivo:. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, polizia e carabinieri. Oltre a ruspe e mezzi speciali.: tutti abusivi e costruiti a ridosso dell'Acquedotto romano. Alcune "casette" avevano addirittura realizzato dei vani nelle mura romane. Per anni il villaggio, che sorgeva su una collinetta era "luogo indiscusso di spaccio di sostanze stupefacenti", come sottolineano le forze dell'ordine. Un posto strategico dove le vedette potevano avvertire i membri del clan di eventuali operazioni antidroga. Durante la mattinata i manufatti abusivi saranno abbattuti. In via del Quadraro, a ridosso del parco degli Acquedotti, arriverà a metà mattinata anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Presenti sul posto