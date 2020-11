Castel Romano Designer Outlet: è già Black Friday (in sicurezza)

La quinta edizione del Black Friday di Castel Romano Designer Outlet - fino al 30 novembre - si preannuncia diversa dalle precedenti: la grande occasione di shopping pre-natalizio importata dalla tradizione americana sarà vissuta quest’anno non come una corsa agli acquisti, ma come un momento di shopping da vivere in tranquillità.

Nel centro McArthurGlen della Capitale il Black Friday sarà tutt’altro che caotico: distribuito lungo due settimane fino al 30 novembre - con orario di apertura anticipato alle 9.00 - permetterà ai visitatori di effettuare i propri acquisti in piena sicurezza, grazie al rigoroso rispetto delle misure di legge e ai piacevoli spazi open air. Castel Romano Designer Outlet, come gli altri Centri McArthurGlen, ha ottenuto la certificazione di Bureau Veritas SafeGuard Covid-19.

Oltre 100 i brand aderenti al Black Friday, tra cui Brooks Brothers, Converse, Coccinelle, Dsquared2, Liu Jo, Woolrich, Fossil e tanti altri, con imperdibili promozioni sui prezzi outlet. Tra le nuove aperture, da non perdere L'eleganza di Luisa Spagnoli (che fino al 30 novembre propone un -30% sul prezzo outlet sulla collezione autunno inverno), il casual-chic wear di Replay, le idee regalo di Thun e la cosmesi naturale de l’Occitane en Provence.

Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 20.00

Castel Romano Designer Outlet, via Pontina, uscita Castel Romano

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 17:03

