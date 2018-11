â€‹Arrivano i Black Friday days al McArthurglen designer outlet di Castel Romano

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il successo registrato nelle prime tre edizioni, anche quest’anno nei Centrila stagione delle feste si apre con i, grande occasione di shopping importata dalla tradizione americana e diventata molto popolare nel nostro Paese. A, scintillante delle oltre centocinquantamila luci accese per le feste,si potrà fare shopping anticipando i regali di Natale o rinnovando il proprio guardaroba.LEGGI ANCHESono ben 117 i brand aderenti con tantissime promozioni extra sui pressi outlet su articoli selezionati o su tutta la collezione. Per l’uomo, tra le moltissime occasioni, citiamo l’imperdibile -40% su tutta la collezione da Brooks Brothers, il -30% su tutta la collezione da North Sails ed il -30% su articoli selezionati da Hamaki-Ho, il brand moderno e sofisticato recentemente inaugurato nel Centro McArthurGlen della Capitale. Per le donne, tra le tantissime proposte, il -30% su tutta la collezione da Liu-Jo e da L’Autre Chose, ma anche il -30% su una selezione di articoli da Karl Lagerfeld e da Momonì, brand dallo stile sofisticato, libero e creativo che ha aperto il suo nuovo punto vendita da pochissimi giorni nel Designer Outlet di Roma.Grandi occasioni anche per scarpe e accessori, fino al -50% su prodotti selezionati da Coccinelle e il -30% su articoli selezionati da Piquadro.E tra un acquisto e l’altro, ci si può concedere un momento di relax negli gli innovativi, fantasiosi ed inaspettati food corner che renderanno ancora più.... gustosi i Black Friday Days.L’orario di apertura straordinaria del centro da venerdì a domenica è dalle 9.00 alle 21.00, mentre lunedì 26 novembre si tornerà all’orario regolare.