Settimana Europea della Mobilità, a Roma l'evento in monopattino a Piazza Del Popolo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Settembre 2020, 14:01

Nell’ambito dellaanche Bird, società che fornisce monopattini elettrici in sharing, parteciperà con un’attività aperta ai cittadini di Roma e non solo: il tutto si terrà sabato 19 settembre a partire dalle 17:00 presso piazza del Popolo.Non un semplice evento, ma una vera e propria dimostrazione di quanto la sicurezza sui mezzi a due ruote sia importante per prevenire incidenti e sanzioni restituendo, così, decoro e senso civico. Si avrà, dunque, la possibilità di conoscere più da vicino: dall’aspetto ecologico al risparmio di tempo sul cosiddetto “ultimo miglio”.Non a caso i romani passano gran parte del loro tempo in macchina per percorrere, spesso e volentieri, tratte inferiori ai 5 chilometri. Sarà presente all’evento Cristina Donofrio, general manager per l’Italia di Bird. L’esperienza di Bird si sta rivelando molto interessante ed estremamente stimolante, come testimonia la stessa Cristina Donofrio: «Bird è stato accolto favorevolmente dai cittadini e siamo lieti di aver aiutato così tanti di loro a spostarsi in città senza bisogno di una macchina. Sicurezza e prevenzione sono sempre più importanti, ed è per questo che abbiamo pensato ad un’attività che possa coinvolgere la cittadinanza in prima persona: per far capire che si possono trovare modelli alternativi di mobilità, soprattutto quella che riguarda i piccoli spostamenti.»Sarà allestito un piccolo percorso dove, dall’inizio alla fine, gli utenti dovranno dimostrare la loro capacità ma anche il loro: informazioni di base, regole del Codice della Strada e parcheggi regolari. Per questa attività sono previsti anche in regalo dei caschi che Bird distribuirà ad un numero limitato di persone. Inoltre, grazie ad un pratico QR Code esposto, gli utenti potranno consultare in qualsiasi momento le “buone pratiche” del driver modello. Ma non solo: dalla giornata di sabato fino al 3 ottobre sarà possibile trovare dei codici sconto su tutti i monopattini Bird da utilizzare per i propri noleggi (valido esclusivamente per nuovi utenti e per un solo utilizzo).Appuntamento sabato 19 settembre a piazza del Popolo dalle ore 17:00.