Foreste al Bioparco di Roma: domenica tematica alla scoperta di animali e ambiente

Una giornata nella: domenica 3 giugno ilcoinvolgerà bimbi e famiglie in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie animali che vi abitano - tigri, elefanti, leoni asiatici, molte specie di primati e uccelli - sui loro adattamenti e sulle principali cause che ne minacciano l’esistenza, tratutte la deforestazione.Tra le attività che verranno proposte ai bambini:, attività per comprendere curiosità, differenze e adattamenti di leoni asiatici, tigri di Sumatra e leopardi del Caucaso, i grandi felini presenti al Bioparco che dipendono dalla sopravvivenza delle foreste., divertente gioco di abilità sugli equilibri della Natura. Foreste di casa nostra, tra orso, lupo e lince alla scoperta dei grandi carnivori dei nostri boschi. Il colore della vita e Una foresta acquatica: coinvolgenti esperimenti di chimica per svelare il ‘superpotere’ delle piante e come riescano a produrre l’ossigeno, indispensabile alla sopravvivenza del Pianeta e per conoscere il ciclo dell’acqua., alla scoperta dell’orango, una delle specie simbolo della foresta: adattamenti, curiosità e minacce di questo formidabile primate. Sotto la foresta! Per osservare da vicino chiocciole giganti, insetti poderosi, ragni dalle vistose decorazioni, mille e centopiedi, esseri viventi che popolano le foreste del Pianeta da milioni di anni. Regali di natura, per scoprire come la Biodiversità ci curi, ci nutra e ci veste.: in compagnia delle guardie antibracconaggio del WWF alla scoperta dei trucchi del mestiere per contrastare il problema del bracconaggio degli uccelli in Italia e prendere coscienza del dramma vissuto dalle specie canore del Sud-Est asiatico. Attività in collaborazione con WWF Roma e Area Metropolitana.Bioparco di Roma, viale del Giardino Zoologico, Villa Borghese, domenica 3 giugno ore 11-17, 06.3608211 e www.bioparco.itORARIO 9.30 – 19.00 (ingresso consentito fino alle ore 18.00)TARIFFE ingresso gratuito per bambini al di sotto di un metro bambini di altezza superiore ad 1 metro e fino a 10 anni: € 13.00 biglietto adulti: € 16.00.CREDIT FOTO: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni