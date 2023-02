La pedana disabili del bus si guasta e un bambino resta bloccato: i compagni rinunciano alla gita per non lasciarlo solo

Tutti o nessuno. Gli studenti in gita a Roma interrompono il tour della città per non lasciare solo il compagno disabile. È la commovente lezione dei piccoli alunni dell'istituto comprensivo di Trasacco. Il viaggio dall'Abruzzo alla Capitale non sarebbe stato lo stesso se qualcuno non avesse potuto partecipare. Così, quando la pedana disabili del pullman si è guastata, hanno deciso che la gita poteva concludersi lì.

Il racconto

Erano partiti dall'Aquila con tante attese. La scuola si era organizzata per permettere a tutti di partecipare, ma durante il viaggio qualcosa è andato storto. Al momento di scendere dal bus, la pedana si è bloccata, rendendo di fatto impossibile la discesa per il bambino con disabilità. Ma quando gli insegnanti hanno deciso di andare avanti con la tabella di marcia in attesa che il guasto fosse risolto, i piccoli (tutti tra gli 8 e i 9 anni) si sono rifiutati, restando insieme all'amico in difficoltà.

«I bambini hanno detto che senza il loro amico non sarebbero mai scesi. Hanno dato una lezione a tutti», ha spiegato il dirigente scolastico Piero Buzzelli al quotidiano il Centro. «Hanno provato per diverso tempo a riaggiustare la pedana, ma non c’è stato nulla da fare. Alla fine sono dovuti ripartire per rientrare a casa. Il comportamento dei bambini è stato esemplare, una testimonianza del vero significato dell’inclusione. Siamo tutti orgogliosi e commossi», ha concluso il preside.

