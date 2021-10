Bimbi disabili senza scuolabus, il servizio a Roma riparte mercoledì: piena operatività dal 15 novembre

Il servizio scuolabus per il trasporto disabili a Roma riparte il 3 novembre con 55 linee. Per arrivare alla piena operatività bisognerà aspettare ancora due settimane. In base all'accordo, raggiunto al tavolo convocato dagli uffici del gabinetto del sindaco, tra l'azienda Tundo Vincenzo Spa e i sindacati, il servizio di trasporto scolastico delle persone con disabilità sarà ripristinato progressivamente a partire da mercoledì 3 novembre con 55 linee, per arrivare alla piena operatività il 15 novembre con 136 linee.

«L'accordo stabilisce il subentro dell'amministrazione capitolina, come previsto dal Codice dei contratti, nel pagamento degli stipendi arretrati. L'amministrazione si è impegnata a pagare la prima tranche entro il 16 novembre, mentre le organizzazioni sindacali a favorire il rientro al lavoro in parallelo alla graduale rimessa in servizio dei mezzi revisionati, manutenuti e nel rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi» spiega il Campidoglio in una nota.

