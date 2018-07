Bimba rom ferita a Roma, indagato un italiano per lesioni gravi

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È unl'uomoper lesioni gravi per ildi un anno colpita da un piombino in via Palmiro Togliatti a Roma.L'uomo ha ammesso di aver sparato dicendo però di aver puntato in aria mentre provava una pistola ad aria compressa ma ha detto di non essersi accorto di aver colpito la bimba. La Procura farà una perizia balistica per capire il tipo di arma usata.Migliorano anche le condizioni della piccola. È stata sciolta la prognosi e di conseguenza la bimba - operata nei giorni scorsi all'ospedale Bambino Gesù - ha lasciato la Terapia intensiva ed è stata trasferita in Chirurgia generale.A preoccupare i medici, che hanno estratto piccoli frammenti di metallo dalla zona della scapola destra della piccola, una lesione vertebrale a livello dorsale, con interessamento midollare. Per la valutazione effettiva degli eventuali danni è ancora presto, spiegano dalla struttura capitolina.