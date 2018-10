Bimba rom ferita a con un piombino, sgomberato l'accampamento

«Ricordate Cirasela, la bimba rom di 14 mesi ferita gravemente alla schiena lo scorso 17 luglio in via Togliatti con un fucile ad aria compressa? Il tragico evento è avvenuto in prossimità dell'insediamento dove Cirasela viveva con i suoi genitori. Questa mattina, all'alba, senza nessun preavviso, quell'insediamento (in via di Salone, ndr) composto da poverissime abitazioni è stato sgomberato e i parenti di Cirasela allontanati dalle loro abitazioni. Questo è ciò che resta». Lo scrive su Facebook l'associazione 21 luglio.LEGGI ANCHE: Roma, sparò alla bimba rom, l'indagato: «Avevo modificato l'arma»