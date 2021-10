Bimba morsa da un pitbull al parco, la baby sitter la salva facendo da scudo

Paura a Roma. A Dragoncello, nel Parco Vittime del Razzismo, una bambina è stata morsa e aggredita da un pitbull. La bimba era in compagnia della baby sitter, quando all'improvviso il cane l'ha assalita.

Sul posto sono arrivati subito i sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso con diverse ferite sulla gamba per due morsi del cane, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo. A salvarla è stato l'intervento tempestivo della baby sitter, brava a frapporsi fra l'animale e la piccola, facendo da scudo umano.

Dopo l'aggressione, poi, si è reso necessario anche l'intervento delle forze dell'ordine. Stando alla prima ricostruzione, infatti, il pitbull sarebbe stato senza guinzaglio né museruola e i presenti avrebbero iniziato a inveire con il proprietario dell'animale.

