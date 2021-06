Bimba salvata dai carabinieri nell'asilo allagato a Roma: l'incontro in caserma FOTO

Questa mattina, la mamma di una bambina salvata ieri dai Carabinieri nell’Asilo nido di via Castelnuovo di Porto, dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale, si è recata assieme alla figlia, presso la Stazione Carabinieri di Ponte Milvio per ringraziare di persona i militari intervenuti per salvare la figlia.

La bambina è stata accolta dai Carabinieri e con loro si è divertita trascorrendo qualche minuto nella caserma dell’Arma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 17:47

