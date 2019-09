Bimba di 6 anni rischia di soffocare, paura nella metro: soccorritore eroe le salva la vita

Venerdì 20 Settembre 2019, 13:42

Paura allaper una, che ha rischiato di soffocare ma è stata salvata da un soccorritore della Croce Rossa: la piccola stava mangiando un marshmallow che le è però andato di traverso, sotto gli occhi dei genitori terrorizzati.Come racconta il quotidiano online Tusciaweb, è stato un soccorritore di nome Fausto ad accorgersi della situazione e a liberarle le vie respiratorie: momenti di terrore per i due genitori, davanti all’immagine della figlioletta che stava diventando cianotica.Le urla di mamma e papà hanno attirato l’attenzione del soccorritore, che le ha salvato la vita: la bambina è stata poi soccorsa dal personale del 118 e portata in ambulanza in ospedale. Adesso sta bene.