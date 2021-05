"Bikeways Roma": la mappa con le ciclabili della Capitale in edicola e nelle librerie

“Bikeways Roma”, tutte le ciclabili della Capitale con le altimetrie in una sola mappa disponibile in edicola e nelle librerie. “Bikeways Roma” è la mappa di Typimedia Editore per esplorare Roma in bicicletta: 25 ciclabili con la specifica delle altimetrie, 153 km di percorsi, 22 aree verdi.

Bikeways Roma: la mappa con le ciclabili della Capitale

Roma oggi, con il suo reticolato di ciclabili in gran parte pianeggianti, si scopre sempre più bikefriendly. “Bikeways Roma” è la mappa di Typimedia Editore per esplorare Roma in bicicletta: 25 ciclabili con la specifica delle altimetrie, 153 km di percorsi, 22 aree verdi. In un pratico formato fronte/retro (60x60cm), riporta i 25 principali tracciati della Capitale per un totale di 153 km, da Montesacro a San Lorenzo, da Monte Mario a Valle Aurelia, da Porta Portese all’Eur, da San Giovanni a Cinecittà.

Per ogni percorso una scheda tecnica con altimetrie e dettagli sulle caratteristiche della pista (inclusa la fattibilità per bambini), ma anche i luoghi di interesse che si incrociano lungo il tracciato, tra parchi, ville storiche e monumenti simbolo della città. Dal parco Regionale dell’Appia Antica, il più grande d’Europa, alle Terme di Caracalla, al Roseto, fino ai grandi centri dello shopping: Porta di Roma, Euroma2 e il nuovo centro commerciale Maximo, in via Laurentina.

“Bikeways Roma” ha anche un occhio al futuro, infatti oltre ai 25 tracciati praticabili, Bikeways Roma indica infatti le ciclabili in costruzione (Nomentano, Tiburtino, San Giovanni, Colli Portuensi, Torrino) e quelle progettate. Segnalando inoltre i percorsi nei parchi e lungo i fiumi. Con le illustrazioni di Chiara Tescione e i testi di Giulia Argenti, la mappa è uno strumento utile a cicloturisti e cicloamatori, ma anche a ciclisti esperti a caccia di nuovi spunti, e soprattutto a famiglie con bambini e abitanti dei singoli quartieri alla scoperta della città.

