Biglietto gratis per entrare al Pantheon? Ecco chi potrà entrare senza pagare

Il Pantheon è una delle attrattive più belle di Roma dove è possibile ammirare la bellezza della cupola che caratterizza il monumento. Non solo è un punto di riferimento per i romani che non possono fare a meno di visitarlo almeno una volta l'anno, ma anche per tanti turisti che non vedono l'ora di scoprire tutti i particolari della struttura.

Max Pezzali al Circo Massimo per la prima volta: ecco la data del grande evento (e quando comprare i biglietti)

Attualmente l'entrata è gratuita, ma si starebbe pensando un ipotetico biglietto. Il Campidoglio e il Ministero della Cultura vorrebbero introdurre, ad un prezzo basso e con diverse esenzioni, un biglietto di ingresso per il Pantheon, uno dei siti museali più visitati in Italia. Ogni anno, infatti, sono milioni i turisti che fanno visita al monumento caratterizzato da tradizione, storia e cultura. I ricavi che si otterrebbero dal prezzo del biglietto sarebbero destinati alla manutenzione del monumento e alla riqualificazione della piazza.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE: --Solstizio d'inverno: l'effetto luminoso al Pantheon che si può ammirare solo il 21 dicembre

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA