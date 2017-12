Ma quale slitta, a Roma i Babbi Natale sfrecciano in moto per le strade del centro

Sabato 23 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ma quale slitta, Babbo Natale a Roma arriva in moto. Un raduno di bikers in giro per la capitale, dall'Eur al Circo Massimo. E tutti vestiti da Babbo Natale. È l'iniziativa dei BRR - BigRideRome, un gruppo nato nel 2013 che oggi conta centinaia di iscritti. «Siamo un gruppo di appassionati che vogliono divertirsi, veniamo da Roma e dai dintorni della città, in occasione delle feste facciamo questi raduni spontanei», spiega uno degli organizzatori.L'evento prende vita grazie al tam tam su Facebook. Ed ogni anno si conferma sempre di più un successo.