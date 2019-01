Roma, bidello molestava alunne dai 5 ai 13 anni durante le lezioni: arrestato

Avrebbe abusato di alcune alunne all'interno della scuola durante la pause delle lezioni. Per questo un collaboratore scolastico di un istituto comprensivo della Capitale è finito ai domiciliari. I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari al 65enne. Per gli investigatori avrebbe in più occasioni molestato alunne dai 5 ai 13 anni.

