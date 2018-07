Bicicletta del bike sharing rubata, smontata e riverniciata di rosa

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una bicicletta del bike sharing oBike è stata rubata, smontata e riverniciata di rosa.Le parti della bici con i colori e il marchio della società dibike sharing, come il dispositivo di sicurezza con il meccanismo che permette lo sblocco con l’applicazione dello smartphone sono state smontate. La sella è stata ricoperta e imbottita per nascondere i colori originali. Il telaio è stato invece riverniciato di Rosa e sopra è stata messa la scritta Dros. Una foto della bici trasformata è stata scattata a Prati in piazzale degli Eroi.