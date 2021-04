Elezioni sindaco di Roma, Bernaudo (LI) «Partecipate nel caos? Vanno chiuse e fatte le gare per la gestione dei servizi»

Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiano e candidato Sindaco di Roma, commenta la situazione delle partecipate del Comune di Roma finite sotto la lente d'ingrandimento della Corte dei Conti.

«Non sorprende che la Corte dei Conti abbia convocato il Sindaco Raggi per la gestione fallimentare delle società partecipate, a partire da Atac e da Roma Metropolitane.

Io sono l’unico candidato Sindaco che punta a chiudere i contratti di servizio sia con ATAC che con AMA e ad eliminare tutti gli altri innumerevoli centri di costo di Roma Capitale.

Il comune di Roma non deve fare l’imprenditore (ormai fallito) ma dare l’indirizzo ed eseguire i controlli».



«Chiunque - continua Bernaudo - ha un’idea diversa non risolverà mai i problemi di Roma. I servizi pubblici non funzionano perchè a gestirli è la politica e quando controllore e controllato sono la medesima persona è impossibile far emergere merito ed efficienza. Solo noi Liberisti Italiani proponiamo di smantellare il sistema di gestione parastatale e fare le gare per mettere in competizione le migliori eccellenze della libera impresa sotto il rigido controllo dell’amministrazione».



«Se i romani pensano ancora che se arrivassero i “fenomeni” farebbero funzionare ATAC e AMA andrà sempre peggio. Bisogna avere coraggio e cambiare visione politica, non servono supereroi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA