Ben Harper: «L'amore è completezza. Il sesso? Roba da giovani», il live a Roma

Cantautore eclettico e chitarrista virtuoso con la passione per Bob Marley e Jovanotti. Domani sera Ben Harper si esibirà alla cavea dell’Auditorium per Rock in Roma. Harper è considerato uno degli autori e performer più influenti di sempre, con certificazioni oro e platino in tutto il mondo.



Artista “onnivoro”, è in grado di assorbire generi musicali diversi e contrastanti - passando dal folk rock, al reggae, al blues - facendoli confluire in progetti ben calibrati. La sua è un’eterna ricerca e la sua musica riflette questo viaggio. Tra le canzoni attese dal pubblico, l’ultimo singolo Uneven days, in cui l’autore racconta come a volte l’amore possa confondersi con la dipendenza. «Possiamo diventare dipendenti dalle altre persone per un nostro senso di completezza e stabilità», ha commentato. In scaletta poi le sue pietre miliari, tra cui Forever, Diamonds On the Inside e With My Own Two Hands. Nel primo brano, una ballata chitarra e voce, l’autore chiede alla compagna una promessa d’amore pura e autentica. “So give me your forever, please your forever, not a day less will do from you - Dammi il tuo per sempre, per favore il tuo per sempre e non un giorno di meno starò da te”. Diamonds On the Inside è ispirato all’opera di Shakespeare Il mercante di Venezia. With My Own Two Hands è invece un tributo a Bob Marle e spiega come un individuo possa fare molto per aiutare il mondo con le proprie azioni.



Sul palco romano, al fianco dell’artista statunitense, ci saranno i fedeli The Innocent Criminals, band formata da Leon Mobley (percussioni), Juan Nelson (basso), Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky(chitarra). Il gruppo - che si caratterizza per la diversità di generi musicali a cui i componenti appartengono - accompagna da sempre il cantautore in giro per il mondo.



Harper, che ha cinque figli e il 28 ottobre compirà 50 anni, è considerato un sex symbol, ma lui ci scherza su: «A cinquant’anni il business sessuale è ‘over’. Il sesso è una cosa da giovani».

