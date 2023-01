Befana del Poliziotto, un pomeriggio di festa per famiglie e bambini. Ospite d'eccezione Maurizio Battista

Domani 6 gennaio 2023 alle ore 15:30 torna l'undicesima edizione della Befana del Poliziotto, organizzata dalla Segreteria Provinciale della Consap di Roma guidata da Gianluca Guerrisi in collaborazione con Oasi PARK della famiglia Melandri. L'ospite di eccezione sarà il comico Maurizio Battista.

L’appuntamento per tutte le famiglie è nel mondo incantato del parco giochi dell’Oasi Park in via Tarquinio Collatino 56/58 (zona Cinecittà/Don Bosco). Un pomeriggio di festa e divertimento con attrazioni gratuite per tutti gli iscritti al sindacato e le loro famiglie con calze e giochi omaggio per tutti i bambini presenti. Sarà attiva una Baby Pesca di Solidarietà a favore dell’ Associazione Onlus Chiara e Francesco Casa Famiglia di Torvanianica.

Tanti gli ospiti presenti, tra vip dello spettacolo e della musica, dello sport, animazioni, musica e Supereroi. Saranno presenti i mezzi della Polizia di Stato tra cui la bellissima Lamborghini Gallardo, i reparti cinofili e artificieri della Polizia di Stato con una dimostrazione operativa. Previsto un saluto alle famiglie dei poliziotti presenti del neo Questore di Roma Dott. Carmine Belfiore.

L’evento è completamente dedicato al sostegno dell’Associazione Onlus Chiara e Francesco Casa Famiglia. Evento decorato dai Patrocini della Rai per la Sostenibilità, Universal Peace Federation, Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Comitato Nazionale Italiano Faire Play, Roma Capitale Municipio VII e United States Foreign Trade Institute.

