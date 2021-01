Befana del poliziotto 2021. Il Consap continua la tradizione: Digital Show della nona edizione al Teatro Leontini di Roma

La Segreteria Provinciale di ROMA della CONSAP - Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, in segno di continuità della tradizione, anche per quest’ anno 2021 organizza e promuove per il 6 gennaio la 9^ edizione della kermesse "arriva LA BEFANA festa DEL POLIZIOTTO" in collaborazione con l'ormai partner storico OASI PARK di Roma. Sarà uno spettacolo in DIGITAL SHOW, in linea con le accortezze da rispettare per Pandemia emergenza sanitaria da COVID-19.

Dal Teatro LEONTINI di Roma a Casal Palocco, la kermesse vedrà collegati attraverso la piattaforma Zoom, in led wall, tanti ospiti vip e tantissime famiglie di poliziotti e non solo, con i più piccini pronti ad assistere, in visione dal proprio PC, Smartphone o Tablet, allo spettacolo di magia, personaggi dei cartoni animati, comici e la befana in carne e ossa che invierà delle bellissime calze a tutti i bambini collegati.

Una mascotte d'eccezione per l'evento, la piccola Benedetta DE MEO, di soli 2 anni, figlia di poliziotto, che avrà il compito di aprire lo spettacolo e capitanare tutti i bambini collegati con la sua simpatia e dolcezza all'interno della kermesse in digitale. Presenta e conduce evento l’attrice Daniela Fazzolari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Gennaio 2021, 22:38

