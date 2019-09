Il consiglio molto romano di un cittadino a Batman che vuole prendere un autobus nella Capitale VIDEO

Lunedì 23 Settembre 2019, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Solo a Roma». Amano dire così i cittadini della Capitale davanti ad alcune cose particolari, ad alcuni fatti, talmente stravaganti che possono accadere solo nella città eterna. Ovviamente perché solo i romani sono in grado di trasformare un qualsiasi episodio in un qualcosa da incorniciare grazie ad una battuta folgorante, ad freddura spiazzante.L'ultimo esempio è visibile sul profilo Instagram di sito The Roman Post. In un video - molto divertente - si vedono due supereroi - Batman e Catwoman - nei pressi di un capolinea degli autobus camminare con molta flemma. E diciamolo, l'autobus non è proprio un mezzo ideale per un supereroe che dovrebbe scapicollarsi da una parte all'altra della città per salvare vite umane o sventare crimini. Soprattutto se quella città è Roma con il suo traffico e tutte le difficoltà che conosciamo legate ai mezzi pubblici.Insomma, ad un Batman che cammina fin troppo lentamente per la strade della Capitale arriva il consiglio - netto e perentorio - di un romano che filmandolo con il cellulare gli urla "Oh, nun pija l'autobus che fai tardi".Ma, imperturbabile Batman, continua a cammaninare, lentamente, molto lentamente. Senza neanche girarsi. Il crimine può aspettare.Imperdibile tra i tanti, anche un commento postato da un utente, Alessandro: “Il bello è che annava de fretta, voleva pià la metro B ma era chiusa, ha optato per l'autobus ma mesà che non la conosce Roma... e vabe che devi fa”.