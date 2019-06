Blitz antidroga al “Bastoggi”, residenti esasperati mettono cartelli sulle porte: «Non bussare, hai sbagliato»

GOMORRA AL QUARTACCIO ​

Torvaianica, carbonizzati in auto. Domenico Raco incastrato dalle telecamere: il video con la tanica di benzina

Una truffa, che diventa un'estorsione e poi una rapina

Venerdì 21 Giugno 2019, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il cartello in dialetto romanesco, che invitava a non bussare perchè la porta non era quella, ha insospettito la polizia che era stata già avvertita dei via vai sospetti in quella casa dove due giovani vendevano eroina e cocaina. L' avviso tanto comico quanto sospetto, era apparso nei giorni scorsi in alcuni appartamenti in viatanta era l' esasperazione degli abitanti perbene del, per l' andirivieni continuo dei tossicodipendenti in cerca di droga a tutte le ore del giorno e della notte, che bussavano e citofonavano alle loro porto anzichè alla porta degli spacciatori (Nella foto dila porta con l' avviso ai tossicodipendenti).Centinaia di consumatori di droga, clienti dei due spacciatori finiti in manette bussavano e citofonavano alle porte sbagliate di ignare famiglie che dormivano. Nell' appartamento che era il vero supermercato della droga, c' erano sempre due vedette in finestra con tanto di binocoli e telefono alla mano per avvisare i complici quando arrivavano polizia e carabinieri. La notizia criminis era rimbalzata negli uffici del, da sempre in prima linea contro il narcotraffico del quartiere, gestito da famiglie originarie dellain odore di. I detective della dirigente, gli stessi che mesi fa avevano smantellato una centrale dello spaccio ina Quartaccio, con l' operazione anticrimine battezzatache portò in manette venti narcotrafficanti, hanno cominciato ad indagare.Alcuni giovani che avevano appena acquistato le dosi di droga, sono stati fermati dai poliziotti e qualcuno di questi ha deciso di collaborare raccontando agli agenti quali erano le modalità per comprare la droga e come si faceva ad entrare nella casa. ( Sotto la foto di).Guardinghi e sospettosi per loro natura, il ventiseinneed il trentennei due pusher arrestati dalavevano fatto montare sull' uscio dell' appartamento dello spaccio una porta blindata per scoraggiare le visite indesiderate della polizia.Al momento dell' irruzione della polizia, i due spacciatori sono fuggiti sui tetti e hanno provato a rifugiarsi in casa di due donne che si sono ritrovate all' improvviso nel salotto i due fuggitivi che avevano trovato la finestra aperta. In casa delle due signore gli agenti li hanno ammanettati.Le zone disono tra le piazze di spaccio e di stoccaggio dei grossi quantitativi di droga più attive nella Capitale, dove legestiscono il narcotraffico che agetta le sue radici storiche da quando importanti esponenti della criminalità organizzata del sud, dai loro paesi d' origine vennero mandati al confino aed a