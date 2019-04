Barmen under 25, The Westin Excelsior hotel di Roma, cerca talenti. La gara mercoledì 17 aprile

Un hotel-icona di Roma e della Dolce Vita, The Westin Excelsior a via Veneto. Il signature cocktail della casa, lo storico "Il Cardinale", creato nel 1950 da Giovanni Raimondo. Ed un contest di mixology dedicato ai giovani: Westin Got Talent, evoluzione - siamo alla quinta edizione - della giocosa gara per piccoli futuri chef.

Questa volta a sfidarsi, mercoledì 17 aprile, saranno quindici studenti aspiranti barmen, dai 18 ai 25 anni.



In collaborazione con AIBES (Associazione italiana barmen e sostenitori), la direzione dell'Hotel chiamerà i giovani talenti a sfidarsi proprio su "Il Cardinale": dovranno creare una loro personale versione del cocktail (che comprende, tra gli ingredienti principali il gin, il bitter Campari e il Martini Dry) curandone anche decorazione e presentazione.



A giudicarli, dal punto di vista tecnico, decorativo e gustativo, esperti AIBES, giornalisti e lo special guest e giurato Mauro Lotti, barman di fama mondiale, icona del bere miscelato e cultore del cocktail Martini.



Il cocktail vincitore verrà poi inserito nella cocktail list dell’Hotel e il primo classificato si aggiudicherà una borsa di studio del valore di 750 euro per il corso avanzato di barman



«Sono particolarmente orgoglioso che questo appuntamento sia diventato oramai annuale, e che nel suo piccolo Il The Westin Excelsior Rome, riesca ad incentivare i sogni di nuovi talenti dando la possibilità di sperimentare e mettere a frutto piccole e grandi passioni» dichiara Marc Lannoy, Complex General Manager.



L'evento è realizzato in collaborazione con AIBES, Martini, Fabbri 1905, Cortese Premium Soft Drink.